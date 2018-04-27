В МИД Венгрии отрицают слухи о "руке Кремля" в языковом конфликте с Украиной

Петер Сийярто: Венгрия конфликтует с Украиной, чтобы защитить права 150 тысяч закарпатских венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто откинул обвинения в том, что языковой конфликт между Будапештом и Киевом возник "по заказу россиян".

"Мы с возмущением решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики, согласно которой на политику Венгрии в отношении Украины может быть какое-то российское влияние", - цитирует его заявление Радио Свобода.

По его словам, Венгрия продолжит политику протеста в вопросе обучения венгерского меньшинства в Украине на государственном языке до тех пор, пока Киев не откажется от законов, которые "дискриминируют права 150 тысяч закарпатских венгров".

Напомним, что осенью 2017 года Украина приняла образовательную реформу, согласно которой язык образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках - государственном, английском и других официальных языках Европейского Союза.

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Реформу образования резко раскритиковала Венгрия. Будапешт считает, что закон ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка.

Из-за украинской образовательной реформы Будапешт блокирует сотрудничество между Украиной, ЕС и НАТО.

В частности, Венгрия наложила вето на запланированную на 27 апреля встречу Комиссии Украина НАТО на уровне глав МИД. Это была третья неудачная попытка организовать заседание Комиссии Украина-НАТО.