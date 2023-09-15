Сийярто обвинил Европу в «глобализации войны». В МИД Украины ему резко ответили 15 сентября, 10:33 Петер Сийярто (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в «глобализации войны».

Об этом сообщает Сһіпа Daily.

«Европа должна была изолировать эту войну, но вместо этого Европа глобализировала эту войну», — сказал он.

По его словам, европейцы якобы «должны были предотвратить саму войну», но «риски эскалации», наоборот, растут.

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Он также возмутился, что Европа решила проводить политику, «основанную на санкциях», которые, по его словам «оказались полным провалом». Сийярто объяснил это тем, что цели санкций, а именно давление на Россию и прекращение войны, не были достигнуты, а конкурентоспособность европейской экономики «с каждым днем падает».

Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на такие заявления Сийярто.

Он заявил, что глава МИД Венгрии распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России и призвал Брюссель запросить объяснения у Будапешта относительно его высказываний.

«По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии», — написал Николенко.

Сийярто уже не впервые высказывает критику в сторону Евросоюза и неоднократно призывал Украину сесть за стол переговоров со страной-агрессором.

Ранее он критически высказался о санкционной политике ЕС в отношении РФ из-за полномасштабной войны против Украины, назвав санкции неэффективными. Тогда Сийярто также отмечал, якобы Европа пошла по пути «глобализации войны» вместо ее «локализации». Он считает, что «некоторые европейские политики находятся в военном психозе».



Ранее он критически высказался о санкционной политике ЕС в отношении РФ из-за полномасштабной войны против Украины, назвав санкции неэффективными.

Тогда Сийярто также отмечал, якобы Европа пошла по пути «глобализации войны» вместо ее «локализации». Он считает, что «некоторые европейские политики находятся в военном психозе».

