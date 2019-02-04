В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о возможном военном вмешательстве Сегодня, 01:59 171 Цей матеріал також доступний українською EPA Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса EPA

Слова президента США Дональда Трампа о возможном применении американских вооруженных сил в Венесуэле подтверждают, что Вашингтон стоит за попыткой государственного переворота в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - написал дипломат в Twitter.

.@realDonaldTrump confirma que está al frente del Golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. ¡No se equivoquen! https://t.co/wNvsTguiWe — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 февраля 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.