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В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о возможном военном вмешательстве

Сегодня, 01:59
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EPA

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса

Слова президента США Дональда Трампа о возможном применении американских вооруженных сил в Венесуэле подтверждают, что Вашингтон стоит за попыткой государственного переворота в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - написал дипломат в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

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