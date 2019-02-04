В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о возможном военном вмешательстве
Слова президента США Дональда Трампа о возможном применении американских вооруженных сил в Венесуэле подтверждают, что Вашингтон стоит за попыткой государственного переворота в стране.
Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - написал дипломат в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.
23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.
Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.