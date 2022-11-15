В МИД Великобритании назвали сегодняшние обстрелы Украины «очередной слабостью Путина»

15 ноября, 20:36
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Люди стоят возле поврежденного российским ракетным ударом дома, 15 ноября, Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Люди стоят возле поврежденного российским ракетным ударом дома, 15 ноября, Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя сегодняшние обстрелы Украины РФ, заявил, что российский диктатор Владимир Путин снова показал свою слабость.

Об этом сообщает CNN.

Клеверли подчеркнул, что Путин проигрывает не только на поле боя, но и в дипломатии.

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«Бессердечные обстрелы украинских городов сегодня в очередной раз показали лишь слабость Путина», — заявил он.

Видео дня

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях. По меньшей мере один человек погиб, еще один — ранен.

https://www.youtube.com/watch?v=Pz-Ar-CH5LU

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Война России против Украины

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