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В МИД Украины рассказали о последствия игнорирования решений международных судов для России

Сегодня, 08:58
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В МИД Украины рассказали о последствия игнорирования решений международных судов для России - фото

МИД Украины

МИД: Слишком полна шкатулка международно-правовых преступлений

России будет трудно оставить без последствия игнорирование решений международных судов, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«РФ сама страна, в международно-правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже осуществлять какую-либо деятельность. И возможно, однажды подавать в суд уже в качестве истца. И тут возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии выполнять решения международных судов?» — рассказала она в эфире Громадського.

Зеленко подчеркнула, что демонстрировать полное презрение к международному праву не в интересах Москвы.

«Уже слишком полна эта шкатулка международно-правовых преступлений и игнорирования решений международных инстанций, резолюции Генассамблеи ООН, международных судов. Просто однажды это может завершиться тем, что груз ответственности и этот уровень санкций возрастет до такой степени, что они уже просто будут неподъемными», — резюмировала она.

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Морской трибунал. Как заставить Россию выполнить решение по освобождению украинских моряков

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив Российской Федерации по 24 украинским морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»), освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В России заявили, что не будут освобождать украинских моряков.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   МИД Украины ООН Международный трибунал Украинские моряки Россия

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