В МИД Украины прокомментировали заявление Лаврова о провокациях на админгранице с Крымом Сегодня, 18:21 292 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины назвали российскую дипломатию "орудием лжи Кремля"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы готовящихся провокациях на административной границе с Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что они не удивлены, насколько российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в “подготовке провокаций”.

В ведомстве подчеркнули, что заявление Лаврова - это “очередная информационная операция”.

В министерстве напомнили, что на самом деле, не Украина, а Россия развернула на границе более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы Искандер, передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей украинской территории.

Лавров, считают в МИД, пугает Украину и международное сообщество “провокациями”, ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации РФ оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае "провокаций" на административной границе с Крымом Украина "получит ответ - мало не покажется".