В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе плевком Путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану

23 июля, 12:50
МИД прокомментировал обстрел Россией порта в Одессе (Фото:НВ)

МИД прокомментировал обстрел Россией порта в Одессе (Фото:НВ)

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя обстрел Россией порта в Одессе, заявил, что это плевок российского диктатора Владимира Путина в лицо генсеку ООН Антонио Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

«Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», — написал он в Twitter.

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По его словам, менее 24 часов понадобилось РФ, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1550776340730855426

«Украина отмечает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного», — заявил он.

Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

«В случае невыполнения достигнутых договоренностей, Россия будет нести полное соответствие за углубление глобального продовольственного кризиса», — заявил он.

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Что стоит за соглашением о вывозе зерна из украинских портов

Россия в субботу, 23 июля, атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры. Еще две ракеты сбили силы ПВО.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

https://www.youtube.com/watch?v=GoO1pjVb1uc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесса МИД Украины Война России против Украины

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