В МИД Украины прокомментировали попытки кибератак ГРУ: России не место в Совбезе ООН

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль считает, что российские попытки кибератак против Организации по запрещению химического оружия и международного следствия по МН17 свидетельствуют о том, что этой стране нет места в Совбезе ООН.

По мнению Зеркаль. обнародованная Нидерландами информация должна окончательно открыть глаза всем на то, что России нет места в Совбезе ООН.

"Россия, как банальный вор, прибегает ко взломам систем, кибератакам и попыткам сфальсифицировать доказательства... Такая откровенная преступность намерений РФ - взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной следственной группы - для того чтобы исключить расследования преступлений, совершенных Россией - это откровенная дикость и нецивилизованность...Обнародованная сегодня информация должна окончательно открыть глаза всем, что Россия не является местом в ООН", - написала Зеркаль в Facebook.

4 октября спецслужбы Нидерландов рассказали о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия, расположенной в Гааге. Организация занималась расследованием химической атаки против экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери, а также фактами применения химоружия в Сирии.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки также пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

После разоблачения группы российских военных разведчиков в Нидерландах посол Великобритании в этой стране Питер Уилсон анонсировал введение новых санкций против России из-за ее "враждебной деятельности".