«Попытка вернуть в политику США нарративы роспропаганды». В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Спартц относительно Ермака 9 июля, 12:19 В МИД Украины отреагировали на заявления конгрессвумен Виктории Спартц (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заявления члена Конгресса США Виктории Спартц относительно возможных связей главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией контрастируют с масштабной поддержкой и помощью Вашингтона Киеву.

По словам спикера главы МИД Олега Николенко, говорить о якобы связях руководства Украины с РФ и вовлекать Киев во внутреннюю политику США — это «неприкрытая попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

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«Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горя украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения. Член Конгресса должна также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины», — подчеркнули в МИД.

Николенко добавил, что украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники; а никакие заявления и провокации «не подорвут тот высокий уровень доверия» между Владимиром Зеленским и Джо Байденом и другими украинскими и американскими чиновниками.

«Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле», — заявил он.

Ранее конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. В апреле Спартц вместе с сенатором Стивом Дейнсом посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Конгрессвумен просит Байдена проверить Ермака на связи с Россией – Виталий Шабунин https://www.youtube.com/watch?v=PAno0nmv9dc

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