В МИД Украины отреагировали на принятие резолюции ООН по милитаризации Крыма Сегодня, 09:05 109 Цей матеріал також доступний українською В МИД поблагодарили страны, которые поддержали резолюцию Фото: МИД Украины

Одобрение резолюции ООН по милитаризации Крыма показало четкую позицию международного сообщества о поддержке территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ.

Как говорится в заявлении МИД Украины, Генассамблея ООН одобрила документ, несмотря на отчаянные попытки России повредить.

"Российская Федерация должна забрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины. За время российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморского региона, но и Средиземноморью и Ближнему Востоку", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что, резолюция содержит призыв к РФ прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Важным элементом резолюции является осуждение построения и открытия Керченского моста, а также увеличение военного присутствия России в акваториях Черного и Азовского морей.

"Украина подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановление стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - уточнили в украинском МИД.

Там также поблагодарили государства, которые поддержали резолюцию и осудили действия России.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей поддержали 66 стран-членов, 72 - воздержались.

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, чтобы нивелировать угрозу принятия поправок резолюции "группой друзей России", Украина предложила Генассамблее принимать документ двумя третями голосов, а не простым большинством.