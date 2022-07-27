Москва боится контрнаступления ВСУ. В МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова про «желание вести переговоры» 27 июля, 22:17 Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина якобы не желает вести переговоры с Россией, является уловкой, чтобы сдержать контрнаступление Украины на юге страны.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в интервью The Irish Times.

Он подчеркнул, что российская сторона понимает, что Украина готовится к контрнаступлению.

«Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не желает вести переговоры», — заявил Николенко.

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Он добавил, что Россия поглощает украинские территории, поэтому Киев не пойдет на переговоры с Москвой, пока не выведет свои войска.

«Это делается для того, чтобы выиграть больше времени, устраивать фейковые референдумы и поглощать эти территории. Мы не видим от них готовности к переговорам. Они до сих пор обстреливают украинские города», — подчеркнул Николенко.

Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «по широкому кругу вопросов», кроме экспорта зерна. В то же время, он обвинил Киев в нежелании вести переговоры, не вспоминая, что Россия нарушает все договоренности.

Вскоре после этого Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от «антинародного и антиисторического режима».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «шизофреничными» заявления Лаврова.



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