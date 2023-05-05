МИД Украины прокомментировал пророссийское заявление Катара об атаке на Кремль 5 мая, 12:11 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/flickr)

МИД Катара опубликовал заявление, в котором говорится, что «атака на Кремль в Москве приведет к эскалации конфликта и продолжению кризиса».

Поэтому ведомство призывает решить российско-украинский «кризис» путем диалога, говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали заявление МИД Катара.

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Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter заявил:

«Интересно, сможет ли кто-то найти заявление МИД Катара, в котором осуждается последний российский ракетный обстрел Херсона, в результате которого погиб 21 мирный житель и еще 48 получили ранения. Имеет ли этот акт государственного терроризма менее опасные последствия для попыток мирного разрешения «кризиса?».

3 мая пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина ночью атаковала Кремль двумя беспилотниками. По его словам, Киев пытался убить Владимира Путина. Он также добавил, что Москва рассматривает разные варианты ответа на атаку, но не уточнил, какими они могут быть.

В свою очередь, Украина отвергла свою причастность к атаке.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не использовать атаку дронов на Кремль как оправдание для дальнейшей эскалации войны, сообщает CNN.