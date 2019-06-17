В МИД Турции заявили, что страна не изменит своего решение по С-400 Сегодня, 04:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Waleed Ali Мевлют Чавушоглу REUTERS/Waleed Ali

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не изменит свою позицию по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — заявил Чавушоглу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в первой половине июля.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.