В МИД Турции заявили, что страна не изменит своего решение по С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не изменит свою позицию по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — заявил Чавушоглу.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в первой половине июля.
США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.
В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.