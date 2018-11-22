В МИД России отрицают милитаризацию Азовского моря

В Министерстве иностранных дел России отрицают милитаризацию Азовского моря и необоснованные задержания украинских и иностранных судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

"Милитаризация Россией Азовского моря - это еще одна придуманная страшилка, которая высосана из пальца. За обеспечение безопасности в Азово-Керченском бассейне отвечают российские пограничники. Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет", - заявил в интервью Коммерсанту заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

По его словам, вооруженные силы РФ используются только для охраны незаконно построенного Крымского моста в связи с "террористическими угрозами". Он указал, что эти "угрозы" поступали якобы от лидеров Меджлиса, украинских националистов и киевских политиков.

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Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству определить координаты срединной линии между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.

В МИД РФ призвали официальный Киев "воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает".

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.