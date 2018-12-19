В МИД России отреагировали на новый проход украинских кораблей через Керченский пролив Сегодня, 17:50 571 Цей матеріал також доступний українською Мария Захарова

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на планы Украины осуществить новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявление официального Киева является "очередной безответственной провокацией".

"Это просто объявление очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное, оно призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации", - заявила Захарова на брифинге 19 декабря.

Напомним, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив с привлечением представителей ОБСЕ и других международных организаций.