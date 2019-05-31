В МИД России отреагировали на «изгнание» российского сотрудника миссии ООН из Косово
Министерство иностранных дел РФ считает объявление российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата «презрением к международным нормам» дипломатии.
По мнению российского внешнеполитического ведомства, такие шаги «стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада».
«По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — заявили в МИД РФ.
Напомним, что власти Косово объявили персоной нон грата якобы российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.
28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.
Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».
В МИД России назвали его российским сотрудником миссии ООН и потребовали от властей Косово отпустить его.