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В МИД России отреагировали на «изгнание» российского сотрудника миссии ООН из Косово

31 мая, 20:19
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В МИД России отреагировали на «изгнание» российского сотрудника миссии ООН из Косово - фото

МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ считает объявление российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата «презрением к международным нормам» дипломатии.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, такие шаги «стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада».

«По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — заявили в МИД РФ.

Напомним, что власти Косово объявили персоной нон грата якобы российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

В МИД России назвали его российским сотрудником миссии ООН и потребовали от властей Косово отпустить его.

Теги:   Косово Россия

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