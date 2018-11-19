В МИД России назвали "фантастикой" возможное возвращение военных баз на Кубу

В Министерстве иностранных дел России назвали информацию СМИ о возможном восстановлении российских военных баз на Кубе "ненаучной фантастикой".

"Мы ненаучную фантастику не комментируем", - цитирует РИА Новости слова директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

Ранее британское издание Daily Star со ссылкой на неправительственную исследовательскую организацию The Jamestown Foundation из Вашингтона сообщило, что российские власти могут возобновить работу советских военных баз на Кубе.

По данным исследователей, этот шаг может стать ответом Москвы на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В частности, в The Jamestown Foundation предположили, что на Кубе могут вновь открыть главный советский зарубежный центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе, закрытый 16 лет назад, и, возможно, построить дополнительные базы на острове.

Напомним, что в начале ноября Москву посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель. По итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и Мигель Диас-Канель назвали отношения Москвы и Гаваны "стратегическими и союзническими" и анонсировали укрепление военного и экономического сотрудничества.