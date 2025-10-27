В МИД РФ высказались относительно нового раунда переговоров с Украиной

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Михаил Галузин утверждает, что какие-либо сдвиги относительно нового раунда переговоров с Украиной отсутствует.

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Галузин также озвучил традиционный для РФ лживый нарратив о том, что Украина отказывается от диалога.

Реклама

12 сентября спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас в переговорах страны-агрессора РФ с Украиной возникла «пауза».

В то же время он утверждал, что каналы общения с Украиной работают, и заявляет, что «молниеносного результата» от переговоров ожидать не стоит.

24 октября Песков назвал ситуацию с переговорами по Украине «затянувшейся паузой».

Он также повторил лживые тезисы о «готовности» Москвы к «поиску мирного урегулирования» войны в Украине.

Мирные переговоры Украины и РФ — главное

23 июля 2025 года Украина и РФ провели третий раунд переговоров в Стамбуле на уровне делегаций при посредничестве турецких властей. Стороны согласовали проведение новых обменов военнопленными.

После саммита на Аляске 15 августа и переговоров в Белом доме 18 августа США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров. Но российский диктатор Владимир Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

Президент Украины указывал, что Россия не хочет мира, пытается уклониться от переговоров на уровне лидеров и посылает соответствующие сигналы.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин пока не готовы к мирным переговорам. Похожую позицию высказывал и президент Турции Эрдоган.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios, опубликованном 16 октября, сообщил, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате и в любой стране мира, кроме России и Беларуси.

«Он (Ермак — ред.) добавил, что Зеленский сказал Трампу, что он по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу», — сообщал Axios.

19 октября Владимир Зеленский на вопрос журналистки телеканала NBC News относительно своей готовности поехать в Будапешт, где мог состояться потенциальный саммит президента США Дональда Трампа и Путина, заявил, что он готов и сказал об этом Трампу во время их встречи в Белом доме 17 октября.