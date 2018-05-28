В МИД РФ сообщили количество россиян, находящихся под американскими санкциями

Сейчас под санкциями США находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко.

Отмечается, что с 2011 года, когда американцы во время правления экс-президента США Барака "свернули перезагрузку" и снова начали заниматься сдерживанием России, США 52 раза вводили санкции против России.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семерых российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.

Новые санкции США обвалили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 самых богатых людей России только за день сократились более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

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Также ранее сообщалось, что 24 мая, Украина опубликовала обновленные санкционные списки против России, куда попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.