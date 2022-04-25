В МИД РФ заявили, что «ничего не слышали» о подготовке так называемого «референдума» в Херсоне 25 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ утверждают, что «ничего не слышали» о подготовке оккупантами «референдума» в Херсоне (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, якобы «не располагает информацией» о том, что Россия готовится провести в Херсоне так называемый «референдум».

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Интерфакс.

«Не слышал ничего», — сказал Руденко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что оккупанты планируют проводить так называемый референдум.

Видео дня

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах.

По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.



Слушайте подкаст на эту тему

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина выйдет из любых переговоров со страной-агрессором: в случае проведения оккупантами псевдореферендума во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях, или если они уничтожат людей в Мариуполе.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.