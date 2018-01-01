В МИД РФ отреагировали на санкции Литвы за агрессию в Керченском проливе
Россия пообещала зеркальный ответ на санкции Литвы из-за агрессии в Керченском проливе.
Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.
"Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ", - сказала она.
Ранее сообщалось, что Литва ввела национальные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе. Попавшие под санкции россияне не смогут заниматься "экономической и другой деятельностью" в Литве.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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