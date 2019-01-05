В МИД РФ "не видят причин" для обмена американца Уилана на россиянку Бутину Сегодня, 14:34 488 Цей матеріал також доступний українською Сергей Рябков

В Министерстве иностранных дел России не нашли причин для переговоров об обмене задержанного по обвинению в Москве американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину, задержанную в США по аналогичному обвинению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

"Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов, я не вижу", – заявил Рябков.

Он также отметил, что сначала российская сторона должна пройти все процедуры, необходимые при задержании подозреваемого в шпионаже иностранца.

Говоря о ситуации с Бутиной, он заявил, что РФ будет настаивать на ее скорейшем освобождении.

"Мы считаем, что так называемая сделка со следствием, на которую она пошла, стала результатом очень тяжелых условий ее содержания, оказания на нее психологического давления", – отметил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что в США Пол Уилан, которого ФСБ РФ обвиняет в шпионаже, был осужден за попытку хищения государственных средств.

Напомним, в Москве 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Ни русской, ни американской прессе пока не удалось узнать подробности инцидента, в ФСБ их также не сообщили.

Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть реакцией Кремля в ответ на дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.

По информации СМИ, кроме американского гражданства у задержанного в России и обвиненного в шпионаже бывшего морского пехотинца США Пола Уилана есть также канадское, британское и ирландское гражданства.

Власти Ирландии и Великобритании подтвердили, что у Уилана есть гражданство этих государств. Посольство Ирландии в РФ попросило предоставить консулам доступ к задержанному, так как он является гражданином этой страны. А министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал не использовать Уилана как пешку для достижения дипломатических целей.

Посол США в России Джон Гантсман посетил Уилана. Дипломат выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.

2 января госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно освободить Уилана.

Напомним также, что 15 июля 2018 года в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности. 13 декабря Бутина признала свою вину в агентурной деятельности в пользу РФ.