В МИД РФ не смогли гарантировать невмешательства в американские выборы

Посол по особым поручениям МИД и спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что РФ не собирается давать США гарантий того, что в американские выборы не будет происходить вмешательства.

Об этом передает Коммерсант.

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил Крутских.

Ранее основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы.

В июне 2017 года и.о. заместителя министра по вопросам кибербезопасности Джанетт Манфра официально заявила Конгрессу, что российское вмешательство в выборы имело место.

Так, российские хакеры атаковали избирательные систему в 21 штате, однако Манфра тогда не уточнила их название, ссылаясь на конфиденциальность информации.

По словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, РФ беззастенчиво вмешалась в избирательную кампанию.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, котрому расследование российского вмешательства стоило поста, считает, что эта операция была санкционирована высшими официальными лицами России.

Так в СМИ попал засекреченный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ), согласно которому, ГРУ Генштаба ВС РФ причастно к кибератакам на избиркомы США накануне президентских выборов.