В МИД РФ назвали "безумием" идею исключения России из Совбеза ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что идея об исключении РФ из Совета безопасности ООН является "полным безумием".

Она отметила, что Совбез ООН создавался не для того, чтобы "друзья дружили", передает РИА Новости.

"Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно так можно ставить вопрос", - заявила Захарова.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на химические атаки в мире, "парализован правом вето".

В своем заявлении аль-Хуссейн отметил, что неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование.