Пресс-секретарь МИД страны-агрессора России Мария Захарова в резкой форме отреагировала на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за серией инцидентов с беспилотниками , вероятно, стоит РФ.

Захарова заявила, что результаты расследования будут представлены Берлином в следующем столетии, пишет российский Коммерсант.

«В Берлине еще с „потоками“ не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — сказала представительница МИД РФ, имея в виду подрыв газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года.

Реклама

5 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими беспилотниками, замеченными над Германией, вероятно, стоит Россия. В том числе за теми, которые сорвали десятки рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена.

Он также подчеркнул, что количество вторжений в воздушное пространство европейских стран беспрецедентно даже по сравнению со временами холодной войны.

«Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», — сказал Мерц.

Аэропорт Мюнхена временно прекратил работу ночью, с четверга 2 октября на пятницу 3 октября, после того, как поблизости было замечено несколько беспилотников неизвестного происхождения.

Из-за этого инцидента отменили по меньшей мере 17 рейсов, а еще 15 самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Вену.

Инфографика: NV

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли.

Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах. По информации Spiegel, немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

Речь идет о примерно 100-метровом грузовом корабле, который в период появления беспилотников находился в акватории Балтийского моря вблизи Киля.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для запуска и управления дронами против европейских стран Россия использует танкеры. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.