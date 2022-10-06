МИД Украины отреагировал на блокирование Россией пропуска украинцев на границе с Эстонией 6 октября, 12:55 МИД Украины прокомментировал блокировку РФ пропуска украинцев на границе с Эстонией (Фото:НВ)

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами для выяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе.

По его словам, данный вопрос находится на особом контроле МИД.

«Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины», — написал он в Twitter.

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаэнеметс заявлял, что Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев.

Очередь собралась на российской стороне юго-восточной границы Эстонии из-за того, что российские власти затягивали с пограничными процедурами. Люди ждали пересечения границы целыми днями.