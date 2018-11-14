В МИД призвали украинцев не ездить на юг Израиля

В МИД рекомендуют воздержаться от визитов на юг Израиля

В МИД Украины посоветовали гражданам воздержаться от поездок в южные районы Израиля.

Об этом сообщили в Консульской службе МИД.

В ведомстве напомнили об ухудшении ситуации из-за ракетно-минометных обстрелов.

"В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г.. Сдерот., Г. Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - сказано в сообщении.

12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения. Пострадали по меньшей мере 108 человек.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.

Агентство Reuters сообщает, что представители ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем, если руководство страны пойдет на такой же шаг.

В то же время издание Jerusalem Post сообщило, что кабинет министров Израиль по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, после которого военным был дан приказ продолжать военную операцию в секторе Газа. По данным журналистов, против перемирия выступал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра.