В МИД Польши выразили надежду на урегулирование исторического спора с Украиной

Чапутович надеется, что все эти недоразумения удастся уладить на ближайшей встрече вице-премьеров Польши и Украины

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован.

Об этом сообщает Польское радио.

Речь идет о поправке к закону об Институте национальной памяти, которая вызвала негодование мирового сообщества, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Чапутович надеется, что все эти недоразумения удастся уладить на ближайшей встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться уже на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумационных работ", - сказал он.

Напомним, что 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени". 6 февраля закон подписал президент Польши Анджей Дуда.

Данный закон вводит уголовное наказание за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

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