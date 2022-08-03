В Варшаве связывают обстрел Львовской области с визитом в Украину польского министра 3 августа, 16:22 Польский глава МИД Збигнев Рау (Фото:Polish OSCE Chairmanship 2022/Twitter)

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский убежден, что обстрел Львовской области во вторник, 2 августа, связан с визитом в Украину польского главы МИД Збигнева Рау.

В комментарии Польскому радио Яблонский сказал, что момент удара по Львовской области не был случайным. Он обратил внимание на то, что в момент ракетного обстрела в Украине находился Рау.

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Также замминистра подчеркнул, что Россия из-за отсутствия у нее способности осуществлять высокоточные атаки наносит удары по гражданским, а не военным целям.

«Это связано с тем, что высокоточные боеприпасы в России очень быстро иссякают и фактически Россия обречена вести эту войну неточными средствами», — пояснил он.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Червоноградскому району Львовской области вечером накануне. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнял, что Россия обстреляла территорию военного объекта.

В этот день в Украине находился с визитом Рау. Он посетил Киев и Бучу и пообещал, что РФ привлекут к ответственности за преступления против мирных украинцев.

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