Визит Шольца и Макрона в Бучу мог бы изменить их подход к войне России против Украины — МИД Польши 13 июня, 12:44 Цей матеріал також доступний українською Эммануель Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что визит канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануеля Макрона в Бучу мог бы изменить их подход к войне.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Президент Анджей Дуда неоднократно призывал Олафа Шольца и Эммануэля Макрона увидеть своими глазами Бучу или Ирпень. Возможно, визит изменит их подход, как в случае, в частности, с Жозепом Бореллем, — сказал Пжидач.

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По его словам, он не понимает, «почему Украина должна прощать Россию».

Дипломат заявил, что возможно, одна из западных стран хотела бы позволить российскому диктатору Владимиру Путину «сохранить лицо», но Украина отстаивает свою независимость и не является второсортной страной, чтобы с ней так обращались.

Замглавы МИД подчеркнул, что «все государства Бухарестской девятки выступают за укрепление восточного фланга НАТО».

«Я надеюсь, что ситуация на восточной границе будет подробно обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в Мадриде», — сказал Пшидач.

Gо данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют осуществить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня.



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