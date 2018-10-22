В МИД Польши прокомментировали разрыв ядерной сделки США и России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя разрыв ядерной сделки США и России, заявил, что нельзя нарушить то, что уже нарушила РФ.

Об этом пишет Forsal.

"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия, иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада", - сказал он.

По словам дипломата, Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения возле границы с НАТО.

Чапутович подчеркнул, что Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, однако лишь при условии, что все стороны будут его уважать.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и что Россия предпримет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.