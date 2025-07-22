В МИД Польши призвали своих граждан немедленно покинуть территорию РФ

Министерство иностранных дел Польши посоветовало своим гражданам, которые находятся на территории России, немедленно покинуть страну. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на МИД Польши.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, которые находятся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны», — говорится в сообщении польского МИД.

Кроме того, в МИД Польши уточнили, что граждане Польши, которые имеют также российское гражданство, «рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане РФ».

«Это означает, что их может касаться объявленная в России в сентябре 2022 года мобилизация, которая формально продолжает действовать. В польском ведомстве отметили, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной», — добавили в ведомстве.

Издание уточнило, что в октябре 2024 года Польша объявила о закрытии генконсульства России в Познани. Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил это решение диверсионной деятельностью со стороны Москвы.

В мае 2025 года Польша отозвала согласие на работу генконсульства в Кракове. Сикорский назвал причиной такого решения имеющиеся доказательства причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве. В ответ на это Россия объявила о решении закрыть генконсульство Польши в Калининграде.