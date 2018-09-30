30 сентября 2018, воскресенье

В МИД Польши посетовали на "конфликт идентичности" с Украиной

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В Польше заявили о

В Польше заявили о "серьезных трудностях" в историческом диалоге с Киевом

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий констатировал "конфликт идентичности" в отношениях между Польшей и Украиной. Об этом он сказал в интервью польскому изданию PAP.

В то же время он не согласился с тезисом о серьезных трудностях в диалоге между Варшавой и Киевом и отметил, что страны имеют общие интересы на стратегическом уровне. Цихоцкий отметил, что трудности касаются в основном сферы исторических дискуссий.

"О трудностях, и даже серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа [в Украине] не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности - на западе", - сказа

 "В отношениях с Украиной, к сожалению, мы не можем позволить себе роскошь откладывать вещи на будущее, все требует срочного урегулирования, полного сотрудничества и преданности обеих сторон. То, что происходит в Украине - не только на фронте, но и в области реформ, государственных финансов и выборов в следующем году - для нас и для будущей формы европейского порядка является существенным", - добавил он.

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