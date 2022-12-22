«Россия не заслуживает доверия». В МИД Польши назвали стратегической ошибкой предложение Макрона о гарантиях безопасности для РФ

22 декабря, 15:55
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Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал стратегической ошибкой предложение предоставить России гарантии безопасности, которое озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает RMF 24.

Он подчеркнул, что говорить о гарантиях безопасности для РФ — это фатальная стратегическая ошибка. Он также добавил, что России не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.

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«Это скорее нам нужны гарантии того, что Россия не нападет на нас», — сказал Яблонский.

Дипломат заявил, что президент США Джо Байден абсолютно прав, когда говорит, чтобы разговор с Россией имел смысл, он должен быть честным и заслуживающим доверия.

«Россия сегодня не является заслуживающей доверия стороной, ее цель не в том, чтобы закончить войну и установить мир», — резюмировал замглавы МИД.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

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По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

В МИД Польши, комментируя заявление президента Франции Эмануэля Макрона, заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Российская агрессия Франция МИД Польши Эммануэль Макрон Война России против Украины

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