В МИД Польши опровергли фейк о присоединении западных областей Украины 28 ноября, 19:48 Варшава назвала эту информацию очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной (Фото:tomekwalecki/pixabay)

Спикер польского МИД Лукаш Ясин опроверг фейк о подготовке присоединения западных областях Украины к Польше.

«Записи о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией», — написал он в Twitter.

Ясин назвал эту информацию очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной.

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«Фотография, которая должна была подтвердить эти тезисы, была подделана, а представленный на ней документ не соответствует действительности», — добавил он.

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4 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы вернуть себе территории, утраченные после Второй мировой войны.

Польша в ответ заявила, что Путин снова изложил «фейки, которые совсем далеки от реальности».

В румынском МИДе ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и осуждают РФ за ее военную агрессию.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что «не считает правильными» заявления Путина о «территориальных претензиях» Будапешта к Украине.