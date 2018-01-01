В МИД озвучили количество действующих соглашений между Украиной и Россией Сегодня, 12:42 377 Цей матеріал також доступний українською Между Украиной и Россией остаются действующими 314 соглашений, сообщили в МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что между Украиной и Россией действующими являются 314 соглашений.

Она также отметила, на рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации, сообщает РБК-Украина.

"По инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор. На сегодняшний день украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ. Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс", - сказала Зеленко.

Она добавила, что договор о дружбе и сотрудничестве с РФ прекращает действовать в апреле 2019 года

Зеленко уточнила, что прекращение действия договора не повлияет на обязательства РФ согласно международному праву.

"То есть, РФ и Украина сохраняют права и обязанности выполнения договора, возникшие в период его действия. Это означает, что Украина и в дальнейшем будет требовать от РФ ответственности за нарушение норм договора. В частности, восстановить территориальную целостность Украины и возместить те убытки, которые были нанесены его нарушением. Нарушения договора со стороны РФ остаются нарушениями", - добавила Зеленко.

Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Договор стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.

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