«Учебник российской пропаганды». В МИД ответили на вранье РФ о том, что Украина «получила» радиологические материалы для «провокации»

1 марта, 13:34
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В МИД прокомментировали заявления РФ о том, что Украина «получила» радиологические материалы (Фото:NV)

В МИД прокомментировали заявления РФ о том, что Украина «получила» радиологические материалы (Фото:NV)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал фейком заявления страны-агрессора РФ о том, что Украина якобы «получила» радиологические материалы для «провокации».

«Утверждение России о том, что Украина получила радиологические материалы для „провокации“, является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия», — написал он в Twitter в среду, 1 марта.

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Николенко призвал «не вестись на учебник российской пропаганды».

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«Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное лживое заявление об Украине. По ее словам, порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в «зерновой сделке», якобы могли использоваться для доставки радиоактивных материалов в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=CRYP3JGCrcU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда МИД Украины Война России против Украины

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