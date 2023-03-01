«Учебник российской пропаганды». В МИД ответили на вранье РФ о том, что Украина «получила» радиологические материалы для «провокации» 1 марта, 13:34 В МИД прокомментировали заявления РФ о том, что Украина «получила» радиологические материалы (Фото:NV)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал фейком заявления страны-агрессора РФ о том, что Украина якобы «получила» радиологические материалы для «провокации».

«Утверждение России о том, что Украина получила радиологические материалы для „провокации“, является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия», — написал он в Twitter в среду, 1 марта.

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Николенко призвал «не вестись на учебник российской пропаганды».

«Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное лживое заявление об Украине. По ее словам, порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в «зерновой сделке», якобы могли использоваться для доставки радиоактивных материалов в Украину.