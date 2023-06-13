«Танго на костях». В МИД Украины показали, насколько схожи заявления Путина и Сиярто 13 июня, 21:02 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто имеют много общего.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее Путин заявил, что Западу нужно перестать предоставлять оружие Украине, чтобы якобы закончить войну.

«Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Запад должен прекратить поставлять вооружение Украине», — заявил он тогда.

Видео дня

При этом Сийярто говорил то же самое.

«Снабжение оружия затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира», — говорил Сийярто.

В МИД такие заявления прокомментировали коротко:

«Танго на костях», — говорится в сообщении.

13 октября 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раньше времени покинул неформальную встречу министров энергетики ЕС ради визита в Москву.