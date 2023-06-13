«Танго на костях». В МИД Украины показали, насколько схожи заявления Путина и Сиярто

13 июня, 21:02
Поделиться:
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто имеют много общего.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее Путин заявил, что Западу нужно перестать предоставлять оружие Украине, чтобы якобы закончить войну.

«Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Запад должен прекратить поставлять вооружение Украине», — заявил он тогда.

Видео дня

Читайте также:
«Это просто диверсификация». Сийярто бросился оправдываться перед Кремлем за контракт на поставки газа из Азербайджана

При этом Сийярто говорил то же самое.

«Снабжение оружия затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира», — говорил Сийярто.

В МИД такие заявления прокомментировали коротко:

«Танго на костях», — говорится в сообщении.

13 октября 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раньше времени покинул неформальную встречу министров энергетики ЕС ради визита в Москву.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Венгрия МИД Украины Российская пропаганда Петер Сийярто Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X