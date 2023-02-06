Кулеба назвал три приоритета Украины на Мюнхенской конференции безопасности 6 февраля, 21:50 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

В этом году на Мюнхенской конференции безопасности Украина будет продвигать три приоритетных темы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

По его словам, Мюнхенская конференция безопасности будет очень важной, на ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.

Видео дня

Кулеба отметил, что в центре внимания конференции будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом.

«В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая — это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России», — заявил министр.

Мюнхенская конференция безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года, одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.