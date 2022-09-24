Должны воевать против Путина. Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации гражданам РФ — МИД 24 сентября, 07:11 Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет предоставлять убежище гражданам РФ, убегающим от мобилизации.

«Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности», — говорится в сообщении министра в Twitter.

По его словам, россияне должны остаться и воевать против Путина.

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Правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял, что Польша не должна массово пускать убегающих от мобилизации россиян.

По его словам, «волну дезертирства нельзя рассматривать как бунт против российских властей».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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