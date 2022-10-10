«Настало время для чего-то большего». В МИД Литвы призвали мировое сообщество предоставить Украине все необходимое оружие 10 октября, 19:45 Габриэль Ландсбергис в Украине (Фото:Gabrielius Landsbergis / Twitter)

Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество не сосредотачиваться на поставках систем противовоздушной обороны и предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.

На своей странице в Twitter он подчеркнул, что систем ПВО уже недостаточно.

«Настало время для чего-то большего, чем просто системы противовоздушной обороны. Пришло время предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается, чтобы полностью защитить свой народ, землю, море и небо от геноцидной агрессии террористического государства Путина», — заявил он.

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После утреннего обстрела российскими войсками ряд стран мира осудили агрессию, призвав увеличить помощь Украине и усилить давление на Россию. В частности, Эстония призвала увеличить помощь Украине. В Латвии также заявили, что «необходимы дополнительные поставки оружия для Украины». Глава Европейского Совета Шарля Мишель пообещал ответ G7. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути».

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00.