Главной целью диктатора Путина в войне против Украины является восстановление империи — МИД Латвии

12 июля, 10:41
Эдгарс Ринкевичс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Эдгарс Ринкевичс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Главная цель российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины — это восстановление Российской империи, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, Путин не думает о предстоящих выборах.

«Я не думаю, что он думает о выборах 2024 года. Я думаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно», — сказал он ТСН.ua .

Видео дня

Ринкевичс сравнил «выборы» в России и в СССР, где в открытой избирательной кампании советских руководителей фактически никто не выбирал, а была «некая церемония».

«Это также будет своего рода церемония, чтобы убедить большинство россиян, что президент, Дума и все остальные избранные. Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти», — сказал он.

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

Министр считает, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, Министерства обороны, а не того, что думают люди.

«Я считаю, что настоящий электорат — это те люди, которые сидят в Кремле, а не те, которые собираются участвовать в выборах», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=peawbTjJUkM
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Латвия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Путешествие сквозь кротовые норы и при помощи варп-двигателя — давняя мечта фантастов (Фото:НВ)
Обмануть Вселенную /
Как ученые пытаются преодолеть скорость света при помощи технологии из научной фантастики
12 июля, 07:03
Научпоп
Капсаицин — это вещество, содержащееся в перце чили (Фото:Steve Johnson/Unsplash)
Этот загадочный капсаицин /
Как острое вещество из перца чили может обмануть ваш мозг
11 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X