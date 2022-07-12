Главной целью диктатора Путина в войне против Украины является восстановление империи — МИД Латвии 12 июля, 10:41 Эдгарс Ринкевичс (Фото:Saeima/www.flickr.com)

Главная цель российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины — это восстановление Российской империи, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, Путин не думает о предстоящих выборах.

«Я не думаю, что он думает о выборах 2024 года. Я думаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно», — сказал он ТСН.ua .

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Ринкевичс сравнил «выборы» в России и в СССР, где в открытой избирательной кампании советских руководителей фактически никто не выбирал, а была «некая церемония».

«Это также будет своего рода церемония, чтобы убедить большинство россиян, что президент, Дума и все остальные избранные. Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти», — сказал он.

Министр считает, что сейчас Путин больше зависит от своего внутреннего окружения: силовиков, Министерства обороны, а не того, что думают люди.

«Я считаю, что настоящий электорат — это те люди, которые сидят в Кремле, а не те, которые собираются участвовать в выборах», — сказал он.

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