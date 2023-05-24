В МИД Китая заявили о готовности способствовать политическому урегулированию «кризиса» в Украине 24 мая, 10:34 Мао Нин (Фото:Кадр видео с канала MizzimaTV/Youtube)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили о готовности способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию «кризиса в украинском вопросе». Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мао Нин на брифинге.

Такое заявление прозвучало в ответ на инициативу Дании о проведении мирных переговоров с Украиной в июле этого года. По словам министра иностранных дел Дании, встреча потребует участия таких стран, как Индия, Китай и Бразилия.



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Мао Нин ответила, что детали встречи пока неизвестны, однако Китай «привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса в украинском вопросе».

«Мы готовы работать с международным сообществом и продолжаем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине», — сказала спикер МИД.

17 мая спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Киев в рамках инициативы по обсуждению «политического урегулирования» полномасштабной войны РФ. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД и Ли Хуэй обсудили сотрудничество стран и «пути прекращения российской агрессии». Кулеба, отметил неприемлемость предложений, которые будут включать замораживание конфликта.

18 мая в МИД Китая процитировали Ли Хуэя, заявив, что «панацеи для решения кризиса нет».

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг, в котором раскрыл детали встречи спецпредставителя Китая с руководством Украины. В ходе переговоров Ермак подчеркнул, что Украина стремится к установлению устойчивого и справедливого мира и восстановлению своей территориальной целостности, а также рассказал об украинской формуле мира. Кроме того, на встрече обсуждались такие вопросы, как текущая ситуация в зоне боевых действий, депортация украинских детей в Россию, зерновое соглашение и безопасность на АЭС.