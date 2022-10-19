В МИД Китая заявили, что «не знают» об атаке дронов на Киев. Украинская сторона жестко ответила 19 октября, 19:01 Последствия ракетного удара по Киеву, 17 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно об атаке российских дронов на столицу Украины, в результате которой погибли люди. В МИД Украины заявили, что такая позиция — некорректная.

Как сообщает пресс-служба МИД Китая, на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь 18 октября, заявил, что ничего не знает об атаке дронов-камикадзе на Киев.

«Я ничего не знаю о том, что вы упомянули», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

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Он подчеркнул, что позиция Китая по «украинскому вопросу» последовательна и ясна.

«В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации», — сказал Ван Вэньбинь.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что в это трудно поверить, так как украинская сторона регулярно информирует Китай о ситуации в стране.

«Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине. Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно», — заявил он.

Николенко также добавил, что Украина ждет более активной роли Китая в этом вопросе.

«Мы ожидаем более активной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения», — подытожил он.

17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Ряд центральных улиц Киева были перекрыты из-за работы спасателей.

