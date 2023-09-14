В МИД Китая отреагировали на встречу Ким Чен Ына и Путина 14 сентября, 12:04 Мао Нин (Фото:Кадр видео с канала MizzimaTV/Youtube)

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о значении встречи северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина для ее страны, ответила, что этот визит связан с отношениями сугубо между КНДР и Россией.

Об этом сообщает The Paper.

Комментируя китайско-северокорейские отношения, Мао Нин заявила, что Китай и Северная Корея являются «дружественными соседями, связанными горами и реками», и заверила, что отношения между двумя странами развиваются хорошо.

Видео дня

Читайте также: Южная Корея предупреждает о возможной военной сделке между Россией и КНДР

Китай и КНДР, по ее словам, реализуют важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран по углублению сотрудничества в различных сферах. Мао Нин отметила, что содействие традиционно дружественным отношениям продолжают достигать еще большего развития.

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

