06 ноября 2018, вторник

В МИД Канады призвали наказать убийц Гандзюк

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Нападение на Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне, 4 ноября она умерла
Фото: Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook

Нападение на Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне, 4 ноября она умерла

Минстр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк и призвала наказать убийц.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - написала Фриланд в Twitter.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

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Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью "умышленное убийство".

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