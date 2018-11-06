В МИД Канады призвали наказать убийц Гандзюк

Минстр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк и призвала наказать убийц.
"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - написала Фриланд в Twitter.
The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice.— Chrystia Freeland (@cafreeland) 5 ноября 2018 г.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
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Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью "умышленное убийство".
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