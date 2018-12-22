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В МИД Канады призвали Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев

Сегодня, 01:13
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Канада всегда придерживается принципа верховенства права в своих решениях

Канада выразила Китая обеспокоенность из-за неоправданного задержания двух своих граждан.

Как передает Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Мы глубоко обеспокоены выборочным задержанем китайскими властями двух канадцев в этом месяце и призываем к их немедленному освобождению", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада всегда придерживается принципа верховенства права в своих решениях.

"Вместе с нашими партнерами мы разделяем убеждение, что верховенство права - это не выбор, а основа демократии. Канады не компрометировать и не политизировать верховенство права и надлежащий процесс", - отметила Фриланд, намекая на дело задержанного в Канаде финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ванчжоу.

Фриланд добавила, что в производстве дела Ванчжоу Канада придерживается всех взятых на себя международных обязательств.

"Канада проводит справедливый, беспристрастный и прозрачный юридический процесс по Мэн Ванчжоу, финансового директора Huawei. Канада уважает свои международные юридические обязательства, в том числе соглашение об экстрадиции с США. Верховенство права является основополагающим для всех свободных обществ, и мы будем защищать и придерживаться этого принципа", - подытожила дипломат.

1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.

Теги:   Христя Фриланд Huawei Канада Китай

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