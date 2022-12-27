«Говорят факты». В МИД Италии сомневаются, что Путин готов вести переговоры о завершении войны

27 декабря, 12:00
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Антонио Таяни (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Антонио Таяни (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры о завершении войны.

« Если бы эта готовность была правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела в канун Рождества. По словам Путина, не следуют факты» — сказал он в интервью La Stampa.

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По его словам, Путин заявляет, что хочет начать переговоры по мирному урегулированию, но «факты говорят нам "нет".

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Министр добавил, что подтверждением реальной готовности Кремля к диалогу могло бы стать решение по ЗАЭС, но таких сигналов пока не поступало.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не пойдет на переговоры об окончании войны на условиях Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=aGtG6LxY89w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Италия Война России против Украины

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