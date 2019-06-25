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МИД Ирана: Путь дипломатии с властями США закрыт

25 июня, 09:05
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REUTERS/Caren Firouz/File Photo/File Photo

Али Хаменеи

Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

«Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов», — заявил Мусави.

По его словам, правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

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Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку". Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Теги:   Али Хаменеи США Иран

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