МИД Ирана: Путь дипломатии с властями США закрыт 25 июня, 09:05 695 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Caren Firouz/File Photo/File Photo Али Хаменеи REUTERS/Caren Firouz/File Photo/File Photo

Санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи означают, что дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном закрыт.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

«Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов», — заявил Мусави.

По его словам, правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов для поддержания глобального мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.



Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку". Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.



В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

