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В МИД Ирана заявили, что Тегеран не заинтересован в ядерном оружии

Сегодня, 23:06
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В МИД Ирана заявили, что Тегеран не заинтересован в ядерном оружии - фото

Анадолу

Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не преследует цель разработать ядерное оружие, и обвинил США в обострении ситуации на Ближнем Востоке.

«Аятолла Али Хаменеи давным-давно сказал, что мы не стремимся получить ядерное оружию — издав фетву [указ], запрещающую его», — написал Зариф в своем Twitter.

По словам главы МИД Ирана, из-за «экономического терроризм США» в первую очередь страдает иранский народ.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима, в частности, попыток Вашингтона сократить экспорт иранской нефти до нуля.

После этого Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза. Это может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением.

Теги:   Ядерное оружие Ядерная программа Ирана США Иран

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