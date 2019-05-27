В МИД Ирана заявили, что Тегеран не заинтересован в ядерном оружии Сегодня, 23:06 59 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Джавад Зариф Анадолу

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не преследует цель разработать ядерное оружие, и обвинил США в обострении ситуации на Ближнем Востоке.

«Аятолла Али Хаменеи давным-давно сказал, что мы не стремимся получить ядерное оружию — издав фетву [указ], запрещающую его», — написал Зариф в своем Twitter.

По словам главы МИД Ирана, из-за «экономического терроризм США» в первую очередь страдает иранский народ.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима, в частности, попыток Вашингтона сократить экспорт иранской нефти до нуля.

После этого Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза. Это может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением.